Empoli-Napoli, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 25 febbraio 2023) Prosegue senza sosta il campionato di Serie A, pronto per la ventiquattresima giornata. Ad aprire le danze sarà Empoli-Napoli, in scena alle ore 18:00 allo stadio Castellani. La sfida mette di fronte due squadre con una classifica totalmente diversa. Da una parte i dominatori del campionato, ovvero gli ospiti, che con 62 punti in classifica guardano tutti dall'alto verso il basso e non accennano a fermarsi. Dall'altra i padroni di casa, che con 28 punti stazionano in dodicesima posizione, in una stagione che, ad ora, sembra indirizzata verso una salvezza tranquilla. Gli uomini di Zanetti cercano una vittoria che, seppur complicata, li avvicinerebbe al centro della classifica, dal momento che il decimo posto dell'Udinese dista solo due punti. La squadra di Spalletti, invece, va a caccia dell'ennesimo risultato positivo di una stagione ...

