Empoli-Napoli, Osimhen: “Ci siamo ricordati della gara della scorsa stagione” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono affrontate nella gara ,valevole per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, il Napoli e l’Empoli. Al termine della partita Victor Osimhen ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “É bello che Spalletti, e in generale il team ,abbia fiducia in me, poi però bisogna metterla in campo. Una partita difficile, ci siamo ricordati della gara della scorsa stagione dove siamo passati dal 2-0 al 3-2”. Empoli-Napoli, Osimhen: “Questa è una delle migliori stagioni della mia ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono affrontate nella,valevole per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, ile l’. Al terminepartita Victorha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “É bello che Spalletti, e in generale il team ,abbia fiducia in me, poi però bisogna metterla in campo. Una partita difficile, cidovepassati dal 2-0 al 3-2”.: “Questa è una delle migliori stagionimia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - Eurosport_IT : Non si ferma più il Napoli! Gli uomini di Spalletti chiudono la pratica con l'Empoli nel primo tempo ????? #Calcio… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #EmpoliNapoli 0-2, #Spalletti: “Vittoria di maturità, ho una squadra che sa interpretare ogni gara con la giusta menta… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #EmpoliNapoli 0-2, #Spalletti: “Vittoria di maturità, ho una squadra che sa interpretare ogni gara con la giusta menta… -