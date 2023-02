Empoli-Napoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiquattresima giornata di. La capolista e dominatrice di questo campionato ha messo in archivio la bella gara d’andata negli ottavi di Champions League e si ributta sullaA. Spalletti non vuole disattenzioni e chiudere il discorso Scudetto il prima possibile. La trasferta dinon è delle più semplici, contro una squadra giovane e che a tratti ha messo in mostra buone cose durante questi mesi. La sfida è in programma, sabato 25 febbraio gennaio alle 18:00 allo Stadio Castellani della cittadina toscana.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa ...