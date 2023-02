Empoli-Napoli, notizia per i tifosi azzurri presenti al Castellani: il comunicato (Di sabato 25 febbraio 2023) Si giocherà quest’oggi alle 18 la gara fra Empoli e Napoli allo Stadio Castellani. Gli azzurri vogliono continuare la loro stagione d’oro, suggellato anche dalla vittoria nell’andata degli ottavi di Champions a Francoforte, con una vittoria utile a confermare ancora il loro dominio incontrastato in campionato. La trasferta evoca però brutti ricordi: tanto dolorosa fu infatti la sconfitta patita nello scorso anno al Castellani, in un 3-2 subito in rimonta che segnò l’addio definitivo ai sogni Scudetto. Un clima, insomma, decisamente diverso rispetto a quello che si respira quest’oggi. Empoli-Napoli Il comunicato dell’Empoli: notizia per i tifosi La società toscana, con un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Si giocherà quest’oggi alle 18 la gara fraallo Stadio. Glivogliono continuare la loro stagione d’oro, suggellato anche dalla vittoria nell’andata degli ottavi di Champions a Francoforte, con una vittoria utile a confermare ancora il loro dominio incontrastato in campionato. La trasferta evoca però brutti ricordi: tanto dolorosa fu infatti la sconfitta patita nello scorso anno al, in un 3-2 subito in rimonta che segnò l’addio definitivo ai sogni Scudetto. Un clima, insomma, decisamente diverso rispetto a quello che si respira quest’oggi.Ildell’per iLa società toscana, con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - tvdellosport : I tifosi della Stella Rossa espongono e bruciano lo stendardo dei Fedayn, quello rubato ai supporters romanisti dop… - psnapoli : Dopo la vittoria in #UCL, la squadra di #Spalletti è pronta a scendere in campo anche in #SerieA. Ecco le probabili… - EmpoliFC : La prima sfida in A tra Empoli e Napoli si giocò il 5 aprile del 1987, con gli azzurri di Salvemini che fermò i par… - NapoliFCNews : Empoli-Napoli: anche il Castellani si colora d’azzurro. Entusiasmo alle stelle #Napoli #SSCNapoli… -