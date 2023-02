Empoli-Napoli, Mario Rui espulso rischia due giornate di squalifica: il motivo (Di sabato 25 febbraio 2023) Un rosso pesante, per oggi e per il futuro immediato. A Empoli contro la squadra di Zanetti il Napoli di Luciano Spalletti si becca la prima espulsione della sua stagione: è Mario Rui a... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 febbraio 2023) Un rosso pesante, per oggi e per il futuro immediato. Acontro la squadra di Zanetti ildi Luciano Spalletti si becca la prima espulsione della sua stagione: èRui a...

