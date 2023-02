Empoli-Napoli | le probabili scelte di Zanetti e Spalletti

(Di sabato 25 febbraio 2023) Alle ore 18 in campo il primo anticipo della giornata di Serie A, ad affrontarsi saranno. Leformazioni Alle ore 18 in campo il primo anticipo della giornata di Serie A, ad affrontarsi saranno. Leformazioni:(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Corriere dello Sport apre con la capolista di Spalletti, impegnata oggi nella trasferta al Castellani contro l': ", così si fa". Bilancio 2022: azzerato il debito, è un modello di ...Ildei record approda, oggi alle 18, al Castellani di. Luciano Spalletti potrebbe risparmiare il diffidato Kim, mentre l'unico assente è Raspadori. Dentro Mario Rui ed Elmas. L'ha ...

Dubbi in porta per il Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta meditando sul futuro dei propri portieri con Meret che è in scadenza tra un anno con opzione per la stagione succ ...Il Napoli è atteso alla sfida del Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Secondo la Repubblica, Luciano Spalletti sta meditando qualche cambio per fare un turnover che, comunque, dovrebbe risult ...