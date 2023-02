Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Caputo (Di sabato 25 febbraio 2023) La partita che inaugura la 24ª giornata della Serie A 2022/23 vede contrapposte Empoli e Napoli: da pochi minuti sono state comunicate le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. Teatro della sfida sarà lo stadio “Castellani”, casa dell’Empoli, con il fischio d’inizio che è previsto per le 18:00. La diretta della partita sarà visibile in TV su Sky (canale ZONA DAZN) e in streaming su DAZN. I precedenti di Serie A giocati in terra toscana dalle due compagini sono, in totale, 9. Il Napoli è riuscito ad imporsi in trasferta solo 1 volta (per 2-3), nella stagione 2016/17, mentre 4 sono state le vittorie dell’Empoli e altrettanti i pareggi. La scorsa stagione sono stati proprio i padroni di casa a trionfare sui partenopei: memorabile la rimonta che portò i ragazzi ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 febbraio 2023) La partita che inaugura la 24ª giornata della Serie A 2022/23 vede contrapposte: da pochi minuti sono state comunicate lescelte dai due tecnici. Teatro della sfida sarà lo stadio “Castellani”, casa dell’, con il fischio d’inizio che è previsto per le 18:00. La diretta della partita sarà visibile in TV su Sky (canale ZONA DAZN) e in streaming su DAZN. I precedenti di Serie A giocati in terra toscana dalle due compagini sono, in totale, 9. Ilè riuscito ad imporsi in trasferta solo 1 volta (per 2-3), nella stagione 2016/17, mentre 4 sono state le vittorie dell’e altrettanti i pareggi. La scorsa stagione sono stati proprio i padroni di casa a trionfare sui partenopei: memorabile la rimonta che portò i ragazzi ...

