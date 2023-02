Empoli-Napoli, la rivalsa degli azzurri: la sfida al Castellani termina 0-2 (Di sabato 25 febbraio 2023) 90’+7?- Finisce la gara: Il Napoli trionfa per 2-0 90?-6?- Occasione Napoli: Gaetano tenta la conclusione ma il tiro viene parato. 90?-5?- Occasione Empoli: Grassi prova il tiro ma Meret si oppone 90?- Assegnati 6 minuti di recupero 85?- Simeone subito pericoloso, ma Vicario para la conclusione 83?- Cambio nel Napoli: esce Osimhen entra Simeone 80?- Napoli pericoloso ma la posizione di Osimhen era irregolare 71?- Osimhen a terra 71?- Cambi nel Napoli: fuori Kvaratskhelia e Lozano, dentro Olivera e Elmas 70?- Giallo per Baldanzi (Empoli) 66?- Napoli IN 10: Espulso Mario Rui dopo aver colpito Mario Rui 63?- Giallo per Lozano (Napoli) 62?- Giallo per Grasso (Empoli) 60?- Rete di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) 90’+7?- Finisce la gara: Iltrionfa per 2-0 90?-6?- Occasione: Gaetano tenta la conclusione ma il tiro viene parato. 90?-5?- Occasione: Grassi prova il tiro ma Meret si oppone 90?- Assegnati 6 minuti di recupero 85?- Simeone subito pericoloso, ma Vicario para la conclusione 83?- Cambio nel: esce Osimhen entra Simeone 80?-pericoloso ma la posizione di Osimhen era irregolare 71?- Osimhen a terra 71?- Cambi nel: fuori Kvaratskhelia e Lozano, dentro Olivera e Elmas 70?- Giallo per Baldanzi () 66?-IN 10: Espulso Mario Rui dopo aver colpito Mario Rui 63?- Giallo per Lozano () 62?- Giallo per Grasso () 60?- Rete di ...

