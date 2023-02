Empoli Napoli | invasione al ‘Castellani’ | sapete quanti tifosi ci saranno?

(Di sabato 25 febbraio 2023)sarà l’ennesima partita decisiva per gli azzurri di Luciano Spalletti che vogliono continuare il percorso netto in Serie A. Tenere tanto ampio il distacco dalla seconda in classifica sarà decisivo per riuscire a gestire sempre meglio le forze della rosa. La stagione è ancora molto lunga, le difficoltà sono ancora tante per poter raggiungere tutti gli obiettivi. La scorsa stagione porta pessimi ricordi daldi. Sotto il diluvio ilfu clamorosamente rimontato dall0 0-2 iniziale e perse, inziando un vero e proprio periodo di crisi.30% del Castellani occupato daidelQuesta sera alci sarà il solito seguito importantissimo di ...

Commenta per primoè sempre una sfida particolare, per quello che si porta dietro in termini di mercato. Tanti calciatori sono passati proprio perprima di arrivare a, ma non solo: da Mario ...Emozioni da oltreoceano nella trasmissione VOCE AI TIFOSI E AI CLUBUna settimana intensa per ildi Spalletti, che si concluderà oggi pomeriggio, al Castellani di, per la 24ª giornata del campionato di serie A. Dopo la vittoria con il Sassuolo, ilha dominato anche a ...

Alle ore 18 il Napoli affronterà l’Empoli nella 24ma giornata del campionato di Serie A. Diverse le scelte che dovrà fare Spalletti in vista anche della sfida, in programma per venerdi prossimo, ...Il Corriere dello Sport evidenzia un dato statistico interessante con il Napoli pronto a sfatare un tabù: "Una sorta di tabù, uno stadio nemico dei risultati azzurri per non dire quasi una maledizione ...