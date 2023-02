Empoli-Napoli, i tweet di Anna Trieste (Di sabato 25 febbraio 2023) Per le genti normali si legge #EmpoliNapoli ma per i napoletani ansiosi si legge ODDIO Empoli MARÒ IL RITIRO NO ANZI IL RITIRO NO LE CENE PSICOTERAPEUTICHE ODDIO GESÙ NOCaro... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 febbraio 2023) Per le genti normali si legge #ma per i napoletani ansiosi si legge ODDIOMARÒ IL RITIRO NO ANZI IL RITIRO NO LE CENE PSICOTERAPEUTICHE ODDIO GESÙ NOCaro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - Italpress : Il Napoli vince 2-0 a Empoli e festeggia il 21° successo - Dottor_Strowman : L'Inter Limoniana è l'unica squadra imbattuta col Napoli di Spalletti ora che è caduto anche l'Empoli -