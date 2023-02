Empoli-Napoli, espulso Mario Rui per fallo su Caputo (Di sabato 25 febbraio 2023) Mario Rui è sceso in campo titolare oggi contro l’Empoli per sostituire Olivera che aveva giocato in Champions contro l’Eintracht, si è fatto espellere al 68esimo della partita per un fallo di reazione su Caputo Da terra il terzino portoghese del Napoli, colto da un raptus, alza la gamba e colpisce ai genitali l’attaccante dei toscani. Se l’arbitro Ayroldi, chiamato al Var per valutare l’episodio, segnalerà questo fallo come condotta violenta, il difensore numero 6 potrebbe rimediare due giornate (o più) di squalifica, saltando non solo la Lazio ma anche l’Atalanta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023)Rui è sceso in campo titolare oggi contro l’per sostituire Olivera che aveva giocato in Champions contro l’Eintracht, si è fatto espellere al 68esimo della partita per undi reazione suDa terra il terzino portoghese del, colto da un raptus, alza la gamba e colpisce ai genitali l’attaccante dei toscani. Se l’arbitro Ayroldi, chiamato al Var per valutare l’episodio, segnalerà questocome condotta violenta, il difensore numero 6 potrebbe rimediare due giornate (o più) di squalifica, saltando non solo la Lazio ma anche l’Atalanta. L'articolo ilsta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - annatrieste : Questi che parlano in televisione su quali motivazioni può mai avere il Napoli a Empoli ma non lo sanno che dopo Em… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - areanapoliit : ?? Empoli-Napoli: espulso Mario Rui. Il motivo ?? - Smile_Giulia23 : RT @napolista: #EmpoliNapoli, espulso #MarioRui per fallo su Caputo Primo rosso stagionale per il Napoli che resta in 10 uomini al 68esimo… -