Empoli-Napoli ecco le formazioni ufficiali (Di sabato 25 febbraio 2023) formazioni ufficiali della partita anticipo di Campionato tra Empoli e Napoli Mister Spalletti ancora una volta sorprende tutti e non fa il turnover che praticamente la totalità degli esperti aveva annunciato non cambiando quasi nulla rispetto alla gara di Champions. Eccezione fatta per il professore Mario Rui inserito al posto dell'ottimo Olivera. ecco di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro che sta per cominciare: Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Henderson, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

