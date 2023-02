Empoli Napoli è trasferta “horror”: il dato è clamoroso (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli in serata sarà di scena al ‘Castellani‘ di Empoli. La partita porta dietro di sé le scorie di una sconfitta amarissima della passata stagione. Il Napoli di Luciano Spalletti, in vantaggio di ben due reti fino all’80esimo, si fece recuperare e superare, perdendo addirittura 3-2 con gravissimi errori di tutta la fase difensiva e la famosissima papera di Meret su Pinamonti. Quest’anno, però, la situazione sembra essere estremamente favorevole agli azzurri che sono primi in classifica a hanno tutti i favori del pronostico. Empoli Napoli CastellaniPrecedenti Empoli Napoli: azzurri sotto nel conteggio In attacco ci saranno Osimhen e Kvaratskhelia, con Matteo Politano che potrebbe vincere il ballottaggio con Hirving lozano. Per Luciano Spalletti ci sarà da ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilin serata sarà di scena al ‘Castellani‘ di. La partita porta dietro di sé le scorie di una sconfitta amarissima della passata stagione. Ildi Luciano Spalletti, in vantaggio di ben due reti fino all’80esimo, si fece recuperare e superare, perdendo addirittura 3-2 con gravissimi errori di tutta la fase difensiva e la famosissima papera di Meret su Pinamonti. Quest’anno, però, la situazione sembra essere estremamente favorevole agli azzurri che sono primi in classifica a hanno tutti i favori del pronostico.CastellaniPrecedenti: azzurri sotto nel conteggio In attacco ci saranno Osimhen e Kvaratskhelia, con Matteo Politano che potrebbe vincere il ballottaggio con Hirving lozano. Per Luciano Spalletti ci sarà da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - tvdellosport : I tifosi della Stella Rossa espongono e bruciano lo stendardo dei Fedayn, quello rubato ai supporters romanisti dop… - AntonioFestari : @MatteoSorrenti Oggi il Napoli farà una grande partita e vince bisogna vendicarsi della passata stagione in questo… - Danya_Pakhomov : ??TODAYS MATCHES: ????SERIA A ??Empoli VS ??Napoli (18:00?) ??Lecce VS ??Sassuolo (20:45?) #SeriaA #Italy - NapoliFCNews : ANGOLO BET – Empoli-Napoli, le quote: tabù Castellani da sfatare per gli azzurri #Napoli #SSCNapoli… -