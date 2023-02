Empoli-Napoli | anche il Castellani si colora d’azzurro Entusiasmo alle stelle

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 febbraio 2023)la trasferta sarà ancora vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania, ma ci saranno supporters da altre parti d’Italia. L’assurdo divieto di trasferta che va a colpire la maggior parte delle persone che non hanno commesso alcun reato è ancora in vigore. Eppure allo stadiosi preannuncia non solo il tutto esaurito, mala presenza di migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia. Ci sono tanti tifosi e tanti club organizzati nel Nord Italia che sfrutteranno l’occasione per andare a tifosi i colori azzurri allo stadiodi. Come è accadutonella recente trasferta di Sassuolo è molto probabile che lo stadio sarà praticamente dipinto. Il sogno scudetto si avvicina sempre di più, ma il ...