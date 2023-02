Empoli-Napoli 0-2, Zanetti: “Risultato dignitoso, ci abbiamo provato” (Di sabato 25 febbraio 2023) Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Napoli, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A: “abbiamo portato a casa un Risultato dignitoso contro una squadra impressionante, senza mollare mai. Ci abbiamo provato, ma abbiamo commesso due errori e la montagna è diventata difficilissima da scalare. Posso dire però che abbiamo imparato in termini di esperienza“. Il tecnico dei toscani ha poi proseguito: “Avevamo preparato bene la gara, purtroppo l’approccio non è stato semplice per via della tensione. Qualcosa non andava rispetto al solito, ma affrontavamo comunque una squadra che pochi giorni prima aveva ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Paoloè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A: “portato a casa uncontro una squadra impressionante, senza mollare mai. Ci, macommesso due errori e la montagna è diventata difficilissima da scalare. Posso dire però cheimparato in termini di esperienza“. Il tecnico dei toscani ha poi proseguito: “Avevamo preparato bene la gara, purtroppo l’approccio non è stato semplice per via della tensione. Qualcosa non andava rispetto al solito, ma affrontavamo comunque una squadra che pochi giorni prima aveva ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League“. SportFace.

