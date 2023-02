Empoli-Napoli (0-2), Spalletti: “Abbiamo i migliori arbitri” (Di sabato 25 febbraio 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo l’ennesima vittoria in campionato contro l’Empoli di Zanetti. Al Castellani i partenopei dominano in lungo e in largo, nonostante l’inferiorità numerica a causa della condotta violenta di Mario Rui. Sugli scudi un’altra prestazione sensazionale di Lobotka, molto bene anche Kim e i due fenomeni Kvara e Osimhen. Per i toscani una partita difficile anche a causa delle tante assenze, nonostante questo prestazione di grande orgoglio. Empoli-Napoli, Spalletti: “Dimostrazione di forza” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “L’analisi più importante per capire il lavoro che hanno fatto oggi è quella del momento dopo l’espulsione. Loro sono una squadra che corre per 90 minuti ed è difficile andarli a deformare per cui ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 febbraio 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo l’ennesima vittoria in campionato contro l’di Zanetti. Al Castellani i partenopei dominano in lungo e in largo, nonostante l’inferiorità numerica a causa della condotta violenta di Mario Rui. Sugli scudi un’altra prestazione sensazionale di Lobotka, molto bene anche Kim e i due fenomeni Kvara e Osimhen. Per i toscani una partita difficile anche a causa delle tante assenze, nonostante questo prestazione di grande orgoglio.: “Dimostrazione di forza” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “L’analisi più importante per capire il lavoro che hanno fatto oggi è quella del momento dopo l’espulsione. Loro sono una squadra che corre per 90 minuti ed è difficile andarli a deformare per cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - Corriere : Mario Rui perde la testa, espulso: cosa ha fatto e quante giornate rischia - napolista : Empoli-Napoli 0-2, pagelle / Il Napoli si è finalmente empolizzato, ma con le persone giuste Di Lorenzo e non Hysa… -