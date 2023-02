Empoli-Napoli 0-2, partenopei a +18 sull’Inter (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli vince a Empoli 2-0 e vola a +18 sull'Inter che giocherà domani alle 12.30 a Bologna. Tutto facile per la formazione di Spalletti al Castellani. Gara intensa fin dai primi minuti, dopo il quarto d'ora l'autorete di Ismajli porta avanti gli ospiti, poi prima della mezzora arriva il raddoppio del solito Osimhen (19esimo gol). Vicario evita il tris, la traversa nega il gol a Kim. Nella ripresa chance per Lozano, poi Mario Rui viene espulso (dopo on field review) al 67'. Nel finale Osimhen a un passo dalla doppietta. Grande intuizione di Elmas per il nigeriano che tira sporco davanti a Vicario, bravo nel riflesso a impedire il 3-0 per gli ospiti24^Giornata Empoli-Napoli 0-2, ore 20.45 Lecce-Sassuolo, domenica 26 febbraio ore 12.30 Bologna-Inter, ore 15 Salernitana-Monza, ore 18 Udinese-Spezia, ore 20.45 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilvince a2-0 e vola a +18 sull'Inter che giocherà domani alle 12.30 a Bologna. Tutto facile per la formazione di Spalletti al Castellani. Gara intensa fin dai primi minuti, dopo il quarto d'ora l'autorete di Ismajli porta avanti gli ospiti, poi prima della mezzora arriva il raddoppio del solito Osimhen (19esimo gol). Vicario evita il tris, la traversa nega il gol a Kim. Nella ripresa chance per Lozano, poi Mario Rui viene espulso (dopo on field review) al 67'. Nel finale Osimhen a un passo dalla doppietta. Grande intuizione di Elmas per il nigeriano che tira sporco davanti a Vicario, bravo nel riflesso a impedire il 3-0 per gli ospiti24^Giornata0-2, ore 20.45 Lecce-Sassuolo, domenica 26 febbraio ore 12.30 Bologna-Inter, ore 15 Salernitana-Monza, ore 18 Udinese-Spezia, ore 20.45 ...

