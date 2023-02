Empoli-Napoli 0-2: le pagelle degli Azzurri (Di sabato 25 febbraio 2023) La mia valutazione personale: MERET: un solo intervento in tuffo laterale su un pallone tirato dalla lunghissima distanza. Per il resto della gara: spettatore...Pagato. DI LORENZO: solito rendimento altissimo, nelle due fasi. Ormai gioca a tutto campo... RRHAMANI: solido, roccioso, difensore vecchio stampo. Finalmente applicato ad uomo, sull'avversario, nella propria zona. Sventa, in contrasto, un paio di palloni pericolosi in area. Un monumento alla fase difensiva. KIM: la reincarnazione di "Pal' 'e Fierr". La complessione fisica imponente non gli impedisce di essere, rapidamente, ovunque nella copertura difensiva. Altro monumento alla fase difensiva. RUI: espulsione diretta. Paga per un gesto di nervosismo, la malefica conduzione arbitrale. Ma siamo in Italia. Si parlerà solo di come squalificarlo per due giornate. Per la (presunta) "condotta violenta". Ma dopo aver visto ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) La mia valutazione personale: MERET: un solo intervento in tuffo laterale su un pallone tirato dalla lunghissima distanza. Per il resto della gara: spettatore...Pagato. DI LORENZO: solito rendimento altissimo, nelle due fasi. Ormai gioca a tutto campo... RRHAMANI: solido, roccioso, difensore vecchio stampo. Finalmente applicato ad uomo, sull'avversario, nella propria zona. Sventa, in contrasto, un paio di palloni pericolosi in area. Un monumento alla fase difensiva. KIM: la reincarnazione di "Pal' 'e Fierr". La complessione fisica imponente non gli impedisce di essere, rapidamente, ovunque nella copertura difensiva. Altro monumento alla fase difensiva. RUI: espulsione diretta. Paga per un gesto di nervosismo, la malefica conduzione arbitrale. Ma siamo in Italia. Si parlerà solo di come squalificarlo per due giornate. Per la (presunta) "condotta violenta". Ma dopo aver visto ...

