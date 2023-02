Empoli-Napoli 0-2: il tabellino (Di sabato 25 febbraio 2023) Empoli-Napoli 0-2 (primo tempo 0-2) Marcatori: 17’ pt aut. Ismajli, 29’ pt Osimhen Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei (23’ st St... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023)0-2 (primo tempo 0-2) Marcatori: 17’ pt aut. Ismajli, 29’ pt Osimhen(4-3-1-2): Vicario; Ebuhei (23’ st St...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - annatrieste : Questi che parlano in televisione su quali motivazioni può mai avere il Napoli a Empoli ma non lo sanno che dopo Em… - ilmionapoli : Empoli-Napoli 0-2: la capolista se ne va verso il 3° Scudetto ricominciando da 3 trasferte vittoriose… - corrmezzogiorno : #Napoli Il Napoli a Empoli, l’ottava meraviglia Osimhen cecchino, Mario Rui ingenuo -