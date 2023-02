Empoli-Napoli 0-2: Highlights e gol, Serie A 2022/2023 -VIDEO (Di sabato 25 febbraio 2023) Empoli-Napoli 0-2, Il VIDEO con gli Highlights e i gol del match del castellani valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli continua a dominare in Serie A, sbancando anche il Castellani di Empoli con una vittoria per 2-0. Con l’autogol di Ismajli che ha spezzato l’equilibrio e l’acuto numero 19 di Osimhen, gli azzurri hanno raggiunto l’ottava vittoria consecutiva in campionato e ora hanno un vantaggio di +18 punti sull’Inter, avvicinandosi sempre di più alla conquista del loro terzo Scudetto. Nonostante l’espulsione di Mario Rui, il Napoli ha mantenuto il controllo del gioco e ha mantenuto il punteggio. Guarda il VIDEO con gli Highlights e i gol della partita, valida per la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 febbraio 2023)0-2, Ilcon glie i gol del match del castellani valido per la ventiquattresima giornata diA. Ilcontinua a dominare inA, sbancando anche il Castellani dicon una vittoria per 2-0. Con l’autogol di Ismajli che ha spezzato l’equilibrio e l’acuto numero 19 di Osimhen, gli azzurri hanno raggiunto l’ottava vittoria consecutiva in campionato e ora hanno un vantaggio di +18 punti sull’Inter, avvicinandosi sempre di più alla conquista del loro terzo Scudetto. Nonostante l’espulsione di Mario Rui, ilha mantenuto il controllo del gioco e ha mantenuto il punteggio. Guarda ilcon glie i gol della partita, valida per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - vvlnapoli : Il Napoli è inarrestabile: Empoli ko (2-0): Nuovo successo, ora il vantaggio sull'Inter è di 18 punti. E' arrivata… - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! [COMMENTI] Empoli - Napoli -