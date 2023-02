Empoli-Napoli 0-2: gli azzurri giocano sempre in casa e salgono sull’Ottovolante dello Scudetto (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEmpoli-Napoli 0-2. Il Napoli vince anche ad Empoli con un’autorete di Ismajli ed il 19esimo gol di Osimhen, il decimo consecutivo nelle ultime otto giornate di campionato. Si tratta del terzo successo in altrettante trasferte disputate negli ultimi otto giorni e sempre con lo stesso risultato. Un risultato “alla napoletana”, più che “all’inglese”, come si direbbe. Ora sono otto le vittorie consecutive in Serie A per i partenopei che, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, è come se giocassero sempre in casa. Anche al Castellani, così come era successo al Mapei di Reggio Emilia, gli uomini di Spalletti sono stati spinti da almeno 5mila sostenitori. Tutti i tifosi azzurri residenti in Nord Italia. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto0-2. Ilvince anche adcon un’autorete di Ismajli ed il 19esimo gol di Osimhen, il decimo consecutivo nelle ultime otto giornate di campionato. Si tratta del terzo successo in altrettante trasferte disputate negli ultimi otto giorni econ lo stesso risultato. Un risultato “alla napoletana”, più che “all’inglese”, come si direbbe. Ora sono otto le vittorie consecutive in Serie A per i partenopei che, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, è come se giocasseroin. Anche al Castellani, così come era successo al Mapei di Reggio Emilia, gli uomini di Spalletti sono stati spinti da almeno 5mila sostenitori. Tutti i tifosiresidenti in Nord Italia. ...

