Empoli-Napoli 0-2, azzurri dominatori assoluti della Serie A (Di sabato 25 febbraio 2023) Empoli-Napoli 0-2, ancora una dimostrazione di forza della squadra di Spalletti che sbanca il Castellani in 10 uomini. Il Napoli continua la sua striscia vincente in Serie A, aggiudicandosi la vittoria contro l'Empoli con un netto 2-0. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato ancora una volta di essere una macchina perfetta, vincendo l'ottava partita di fila in campionato. La vittoria è stata raggiunta già nella prima frazione di gioco, grazie all'autorete di Ismajli e al gol di Osimhen. Nonostante la sciocca espulsione di Mario Rui, il Napoli ha continuato a dominare la partita senza rivali, dimostrando di essere di un'altra categoria rispetto alle altre squadre in lotta per lo scudetto. Il protagonista indiscusso della partita è stato Victor ...

