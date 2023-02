Empoli-Napoli 0-2, autorete di Ismajli e gol di Osimhen (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-0 sul campo dell’Empoli nell’anticipo della 24esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La squadra allenata da Spalletti, saldamente prima in classifica, sale a 65 punti. I toscani, tranquilli a metà classifica, rimangono a quota 28. Il Napoli ipoteca il successo nel primo tempo. Al 17?, Kvaratskhelia serve Zielinsky che da posizione defilata cerca Osimhen. Ismajli interviene sul pallone e lo insacca nella propria porta: 0-1. La capolista non alza il piede dall’acceleratore e concede il bis al 28?. Kvaratskhelia prova dal limite, Vicario rimedia ma Osimhen può fare centro col tap-in: 0-2. Il nigeriano, sempre più solo in testa alla classifica dei marcatori con 19 gol, va vicino alla doppietta al 34?, negata da una grande ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo dell’nell’anticipo della 24esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La squadra allenata da Spalletti, saldamente prima in classifica, sale a 65 punti. I toscani, tranquilli a metà classifica, rimangono a quota 28. Ilipoteca il successo nel primo tempo. Al 17?, Kvaratskhelia serve Zielinsky che da posizione defilata cercainterviene sul pallone e lo insacca nella propria porta: 0-1. La capolista non alza il piede dall’acceleratore e concede il bis al 28?. Kvaratskhelia prova dal limite, Vicario rimedia mapuò fare centro col tap-in: 0-2. Il nigeriano, sempre più solo in testa alla classifica dei marcatori con 19 gol, va vicino alla doppietta al 34?, negata da una grande ...

