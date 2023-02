Empoli-Napoli 0-2, ancora un super Osimhen (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Ottava vittoria consecutiva in campionato per un Napoli che non sembra davvero conoscere rivali, capace di battere anche l'Empoli in trasferta. Al Castellani finisce 2-0 grazie all'autogol di Ismajli e al 19mo centro nel torneo di uno scatenato Viktor Osimhen, sempre più capocannoniere e all'ottava gara di fila a segno. La squadra di Spalletti, costretta dal 67mo anche all'inferiorità numerica per il rosso a Mario Rui (fallo di reazione punito dal Var), torna momentaneamente a +18 sull'Inter seconda, mentre gli uomini di Zanetti restano fermi a quota 28 punti al 12mo posto. I partenopei partono come al solito con il piede pigiato sull'acceleratore e al 17mo trovano l'episodio per sbloccare la gara grazie all'autorete di Ismajli, che devia goffamente nella propria porta dopo un cross basso di Zielinski dalla destra. Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Ottava vittoria consecutiva in campionato per unche non sembra davvero conoscere rivali, capace di battere anche l'in trasferta. Al Castellani finisce 2-0 grazie all'autogol di Ismajli e al 19mo centro nel torneo di uno scatenato Viktor Osimhen, sempre più capocannoniere e all'ottava gara di fila a segno. La squadra di Spalletti, costretta dal 67mo anche all'inferiorità numerica per il rosso a Mario Rui (fallo di reazione punito dal Var), torna momentaneamente a +18 sull'Inter seconda, mentre gli uomini di Zanetti restano fermi a quota 28 punti al 12mo posto. I partenopei partono come al solito con il piede pigiato sull'acceleratore e al 17mo trovano l'episodio per sbloccare la gara grazie all'autorete di Ismajli, che devia goffamente nella propria porta dopo un cross basso di Zielinski dalla destra.

