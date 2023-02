Empoli, le pagelle di CM: Parisi il più continuo, Baldanzi non si accende (Di sabato 25 febbraio 2023) Empoli-Napoli 0-2 Vicario 6: la prima mezza incertezza del suo campionato regala ad Osimhen il gol del raddoppio. Si riscatta pochi minuti pr... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023)-Napoli 0-2 Vicario 6: la prima mezza incertezza del suo campionato regala ad Osimhen il gol del raddoppio. Si riscatta pochi minuti pr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napoli_network : #EmpoliNapoli i voti e le pagelle dei calciatori azzurri dopo la vittoriosa gara ottenuta allo stadio Carlo Castell… - calciomercatoit : ?? #Osimhen inarrestabile ??Follia #MarioRui Le PAGELLE di #EmpoliNapoli ?? @MarcoGiordano6 - sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: Parisi il più continuo, Baldanzi non si accende: Empoli-Napoli 0-2 Vicario 6: la prima me… - antonio_gaito : #EmpoliNapoli 0-2, le pagelle: Osi non si ferma più, difesa insuperabile. Mario Rui, che sciocchezza - sscalcionapoli1 : TN – Empoli-Napoli 0-2, le pagelle: Osi non si ferma più, Kvara magico, difesa insuperabile. Mario Rui, che sciocch… -