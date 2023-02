Eliambulanza si schianta, cinque morti tra cui un paziente: l'incidente choc in Nevada (Di sabato 25 febbraio 2023) Eliambulanza si schianta, cinque morti tra cui un paziente. Accade negli Stati Uniti in Nevada , secondo quanto riporta l'agenzia Associated Press: oltre al pilota, un'infermiera e un paramedico, sul ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023)sitra cui un. Accade negli Stati Uniti in, secondo quanto riporta l'agenzia Associated Press: oltre al pilota, un'infermiera e un paramedico, sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnioneSarda : #Usa #Nevada Eliambulanza si schianta al suolo, morti i 5 passeggeri a bordo - leggoit : Eliambulanza si schianta, cinque morti tra cui un paziente: l'#incidente choc in #nevada - viveremarche : Fano: Auto tamponata da un autobus si schianta sulla corsia opposta: arriva l'eliambulanza, ricoverati in tre… - viverefano : Auto tamponata da un autobus si schianta sulla corsia opposta: arriva l'eliambulanza, ricoverati in tre… -