Elezioni amministrative 2023: si terranno a metà maggio. Dove? (Di sabato 25 febbraio 2023) Elezioni amministrative 2023: Il Consiglio dei Ministri ha comunicato la data, si terranno a metà maggio, prima si voterà in Friuli Venezia Giulia (in concomitanza con le Regionali), dopo in Sicilia. La tornata per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale riguarderà in totale circa 800 comuni italiani. Al voto anche 17 capoluoghi di Provincia e uno di regione.

