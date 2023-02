Elena Sofia Ricci: Chi E’ Il Suo Nuovo Amore Gabriele, Più Giovane Di 29 Anni! (Di sabato 25 febbraio 2023) Elena Sofia Ricci: dopo il divorzio da Stefano Mainetti, l’attrice avrebbe ritrovato l’Amore con Gabriele, un collega conosciuto a teatro e più Giovane di lei di 29 anni… Elena Sofia Ricci nell’ultimo periodo è spesso al centro dell’attenzione, perché protagonista di tanti spettacoli e fiction Rai. E’ lei a prestare il volto a Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno, ed ha anche interpretato per l’ultima volta Suor Angela in Che Dio ci aiuti. Ora si parla di un suo possibile fidanzato dopo il divorzio, che si chiamerebbe Gabriele ed avrebbe 29 anni meno di lei. Elena Sofia Ricci: Gabriele è il suo Nuovo Amore dopo ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 25 febbraio 2023): dopo il divorzio da Stefano Mainetti, l’attrice avrebbe ritrovato l’con, un collega conosciuto a teatro e piùdi lei di 29 anni…nell’ultimo periodo è spesso al centro dell’attenzione, perché protagonista di tanti spettacoli e fiction Rai. E’ lei a prestare il volto a Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno, ed ha anche interpretato per l’ultima volta Suor Angela in Che Dio ci aiuti. Ora si parla di un suo possibile fidanzato dopo il divorzio, che si chiamerebbeed avrebbe 29 anni meno di lei.è il suodopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EremitaStefano : @gattoinettoo @GrandeFratello fiori dell inferno con chi e con elena sofia ricci credeteci come resta con me con ar… - RaiDue : Elena Sofia Ricci e il racconto della sua passione: da ballerina ad attrice!? ???? #Toptuttoquantofatendenza oggi al… - spritzgirl : Sto recuperando gli ultimi episodi di cdca7 e posso dire che questa stagione è mooolto oltre le mie (basse da quand… - _disagiulia_ : Ho visto Good luck to you, Leo Grande e come ogni volta che guardo un film con impianto teatrale immagino uno spett… - EmanueleRiccar1 : RT @TSVeneto: Al Teatro Goldoni hanno preso il via i lavori di restyling realizzati dal @comunevenezia , ma gli spettacoli del cartellone n… -