Edoardo Tavassi sveglia i vipponi con un megafono | lo scherzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Micol, Murgia, Nikita, Oriana e… - fanpage : Nel giorno di San Valentino anche nella casa c'è un'aria dolce e romantica. Edoardo Tavassi scrive una bellissima l… - studipsicosocl : RT @I_LOVE_NIKITA_: SIGNORE E SIGNORI: EDOARDO TAVASSI?? #gfvip #denzzzers #nikiters - CarteMinu : RT @I_LOVE_NIKITA_: SIGNORE E SIGNORI: EDOARDO TAVASSI?? #gfvip #denzzzers #nikiters - Doriana1578 : Votate anche Edoardo, lui non deve assolutamente uscire x tantissimi motivi il primo in assoluto Punto di riferimen… -

Il 'van - gate' agita il Grande Fratello Vip e Mediaset. Il conduttore del reality di Canale 5 Alfonso Signorini è infuriato con, Micol Incorvaia,Donnamaria e Nicole Murgia , che si sono rinchiusi nel furgoncino in cortile staccando i microfoni per 'confabulare' e, forse, 'cospirare'. A far arrabbiare ...anche battute' , ha affermatoDonnamaria trovando il parere positivo di. Secondo le mie superstar di Twitter il Grande Fratello gli potrebbe aver dato qualche direttiva per ...

Gf Vip, Guendalina Tavassi difende il fratello: «Ecco l'in***ata». Lo sfogo social dopo il van-gate leggo.it

Gf Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi “sbugiarda” gli autori Isa e Chia

Il primo confronto tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro - Mediaset Infinity Grande Fratello

Un nuovo confronto fra Sarah Altobello e Edoardo Tavassi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Ex gieffino si schiera dalla parte di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon e spera possano vincere al televoto ...Spartani e Persiani del Grande Fratello Vip: chi fa parte delle due fazioni della Casa più spiata d'Italia, come sono divisi i gruppi.