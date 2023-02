“Eccola | è lei” Maria De Filippi alla camera ardente del marito | le prime immagini

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) Morte di Maurizio Costanzo, apertura dellaal Campidoglio. Dalle 10,30 un corteo numerosissimo di colleghi, amici e cittadini comuni, tutti riuniti per dare l’ultimo saluto al noto conduttore venuto a mancare improvvisamente all’età di 84 anni dopo un ricovero di tre settimane in una clinica romana. “Sapevamo che stava male, ma non fino a questo punto…”, ha raccontato Pippo Baudo in lacrime. Ultimo addio a Maurizio Costanzo, gli aggiornamenti. Un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo come collega e come amico, ma anche tantissimi cittadini che hanno deciso di donare un fiore in memoria del conduttore, autore, giornalista e sceneggiatore che ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 84 anni. Leggi anche: “Chi era e cosa faceva ...