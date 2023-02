Ecco quante giornate rischia realmente Mario Rui (Di sabato 25 febbraio 2023) L’espulsione a Mario Rui durante Empoli-Napoli potrebbe costare almeno due partite al difensore portoghese. Durante la partita contro l’Empoli, il Napoli ha subito la sua prima espulsione della stagione. Dopo più di un’ora di gioco, il terzino Mario Rui è stato costretto a lasciare il campo anzitempo dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un calcione su Caputo, l’attaccante dell’Empoli. Nonostante il Napoli stesse conducendo la partita senza problemi con un vantaggio di due gol, Mario Rui ha avuto un momento di nervosismo che gli è costato caro. Ayroldi, che aveva già fatto discutere per le sue decisioni in altre partite, dopo aver consultato il VAR, ha estratto immediatamente il cartellino rosso per il portoghese. Mario Rui si è subito reso conto di aver esagerato e ha tentato invano di chiarirsi con Caputo prima ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 febbraio 2023) L’espulsione aRui durante Empoli-Napoli potrebbe costare almeno due partite al difensore portoghese. Durante la partita contro l’Empoli, il Napoli ha subito la sua prima espulsione della stagione. Dopo più di un’ora di gioco, il terzinoRui è stato costretto a lasciare il campo anzitempo dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un calcione su Caputo, l’attaccante dell’Empoli. Nonostante il Napoli stesse conducendo la partita senza problemi con un vantaggio di due gol,Rui ha avuto un momento di nervosismo che gli è costato caro. Ayroldi, che aveva già fatto discutere per le sue decisioni in altre partite, dopo aver consultato il VAR, ha estratto immediatamente il cartellino rosso per il portoghese.Rui si è subito reso conto di aver esagerato e ha tentato invano di chiarirsi con Caputo prima ...

