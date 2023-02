Ecco di cosa si è parlato nella nostra missione a Kyiv. Il racconto di Quartapelle (Pd) (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina una delegazione di parlamentari da diversi Stati europei si é recata in visita a Kyiv. Tra i rappresentanti Lia Quartapelle (Pd), vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Qual è stato il significato dell’incontro? È stato importante essere a Kyiv nel giorno della ricorrenza di un anno dall’inizio dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina per portare il sostegno del Parlamento italiano e per ragionare del futuro del Paese e anche dell’Ue con gli altri parlamentari dell’Unione europea che erano presenti e con gli Ucraini. Una missione che ha raccolto diverse fazioni politiche. Una missione italiana bipartisan e poi una missione con altri 23 parlamentari da 15 Paesi europei, provenienti da tutti ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina una delegazione di parlamentari da diversi Stati europei si é recata in visita a. Tra i rappresentanti Lia(Pd), vicepresidente della ComAffari Esteri della Camera. Qual è stato il significato dell’incontro? È stato importante essere anel giorno della ricorrenza di un anno dall’inizio dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina per portare il sostegno del Parlamento italiano e per ragionare del futuro del Paese e anche dell’Ue con gli altri parlamentari dell’Unione europea che erano presenti e con gli Ucraini. Unache ha raccolto diverse fazioni politiche. Unaitaliana bipartisan e poi unacon altri 23 parlamentari da 15 Paesi europei, provenienti da tutti ...

