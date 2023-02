Dumfries titolare? Occasione da non perdere, anche per l’Inter e il mercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Denzel Dumfries potrebbe tornare tra i titolari contro il Bologna. L’esterno dell’Inter ha vissuto una situazione particolare a gennaio, il mercato è determinante nella sua posizione. Domenica un’Occasione da non perdere per il futuro. CHANCE – Simone Inzaghi ha in mente alcuni cambi per la formazione di domenica della sua Inter contro il Bologna. Alcuni giocatori sono affaticati e hanno bisogno di riposo, mentre altri vorrebbero tornare a giocare dal primo minuto. Uno di questi è Denzel Dumfries, l’esterno olandese che ha perso il posto in questo 2023. Matteo Darmian ha dimostrato di meritare la fascia destra, ma il mercato richiede che il suo compagno giochi più spesso. Con la squadra di Thiago Motta Dumfries potrebbe tornare tra i titolari (vedi ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Denzelpotrebbe tornare tra i titolari contro il Bologna. L’esterno delha vissuto una situazione particolare a gennaio, ilè determinante nella sua posizione. Domenica un’da nonper il futuro. CHANCE – Simone Inzaghi ha in mente alcuni cambi per la formazione di domenica della sua Inter contro il Bologna. Alcuni giocatori sono affaticati e hanno bisogno di riposo, mentre altri vorrebbero tornare a giocare dal primo minuto. Uno di questi è Denzel, l’esterno olandese che ha perso il posto in questo 2023. Matteo Darmian ha dimostrato di meritare la fascia destra, ma ilrichiede che il suo compagno giochi più spesso. Con la squadra di Thiago Mottapotrebbe tornare tra i titolari (vedi ...

