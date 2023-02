Dumfries in uscita, l’Inter fa l’identikit del suo erede! Uno in vantaggio ? TS (Di sabato 25 febbraio 2023) Dumfries rimane il numero uno sulla lista dei sacrificabili in casa Inter. Sia Ausilio che Baccin si stanno muovendo per cercarne il sostituto più adatto. C’è l’identikit IL PROFILO ? Denzel Dumfries verso la cessione in estate. l’Inter dovrà fare cassa e l’olandese rimane l’indiziato principale per immolarsi al cospetto della causa nerazzurra. Piero Ausilio, giovedì in missione a Roma (vedi articolo), con il fidato vice Dario Baccin si stanno muovendo per cercare subito il sostituto. C’è l’identikit: giovane under 25, forte e non troppo caro. Al momento, c’è in vantaggio il canadese Buchanan del Brugge. Osservato peraltro la scorsa settimana in Champions League. Fonte: Tuttosport ? Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023)rimane il numero uno sulla lista dei sacrificabili in casa Inter. Sia Ausilio che Baccin si stanno muovendo per cercarne il sostituto più adatto. C’èIL PROFILO ? Denzelverso la cessione in estate.dovrà fare cassa e l’olandese rimane l’indiziato principale per immolarsi al cospetto della causa nerazzurra. Piero Ausilio, giovedì in missione a Roma (vedi articolo), con il fidato vice Dario Baccin si stanno muovendo per cercare subito il sostituto. C’è: giovane under 25, forte e non troppo caro. Al momento, c’è inil canadese Buchanan del Brugge. Osservato peraltro la scorsa settimana in Champions League. Fonte: Tuttosport ? Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

