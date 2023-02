Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BartAprile : RT @InterHubOff: ?? Inter, prove di formazione: dopo le ottime prestazioni in Champions, torneranno dal 1’ Lukaku e Brozovic. Dovrebbero riv… - StenierChika : RT @InterHubOff: ?? Inter, prove di formazione: dopo le ottime prestazioni in Champions, torneranno dal 1’ Lukaku e Brozovic. Dovrebbero riv… - sportli26181512 : Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a Barella: Dumfries, Champions, cess… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a #Barella - Gazzetta_it : Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a #Barella -

I giocatori forti piacciono, l'assioma è ovvio. Da una parte c'è l'orgoglio del poter vantare una rara gemma nel proprio arsenale, dall'altra il timore di fondo che qualcuno possa finire per essere ......continuare la rincorsa al Napoli e per solidificare la propria posizione nella griglia... In difesa potrebbe tornare De Vrij al posto di Acerbi, mentrepotrebbe dare un turno di ...

Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a Barella La Gazzetta dello Sport

TS - L'Inter studia le cessioni: Dumfries è il primo nome della lista. Buchanan osservato anche la... Fcinternews.it

Verso Bologna-Inter: conferma per Dimarco e Lautaro, possibile chance per Dumfries Blasting News Italia

Intreccio con l'ex Milan: così l'Inter cede Dumfries CalcioMercato.it

Dumfries pronto a dire addio, Buchanan può sostituirlo: l'Inter l'ha osservato anche in Champions L'Interista

Il Liverpool di Klopp potrebbe farsi avanti in estate per portare in Premier League il centrocampista di Inzaghi: in tempo di sostenibilità economica l'offerta farebbe vacillare i nerazzurri, ma alcun ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...