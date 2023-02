Due Pd? Schlein: "Voglio cambiare tutto". Bonaccini: "Voglio le opposizioni unite" (Di sabato 25 febbraio 2023) I due sfidanti alle primarie del Pd di domenica si parlano sui giornali. "Quando mi sono candidata ho chiarito subito le condizioni: venite liberi, o non venite affatto". Il Governatore della Emilia Romagna: "Il mio partito sarà femminista sul serio, con metà dei candidati donne alle prossime elezioni, non minoritario e chiuso in una ridotta, ma che torni a vincere" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) I due sfidanti alle primarie del Pd di domenica si parlano sui giornali. "Quando mi sono candidata ho chiarito subito le condizioni: venite liberi, o non venite affatto". Il Governatore della Emilia Romagna: "Il mio partito sarà femminista sul serio, con metà dei candidati donne alle prossime elezioni, non minoritario e chiuso in una ridotta, ma che torni a vincere"

