"Due ore prima di morire...": Costanzo, il retroscena-choc

Anche a Tv Talk, su Rai3, si è reso omaggio a Maurizio Costanzo, che è venuto a mancare all'età di 84 anni. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Francesco Specchia, che ha svelato un retroscena sul giornalista e conduttore televisivo: "Fino a due ore prima di morire ha mandato la sua rubrica televisiva a Libero, quindi vi dico fino all'ultimo momento, fino all'ultimo respiro". "È stato l'unico vero grande genio polifonico - ha aggiunto Specchia - non solo della televisione ma della cultura italiana. Ha attraversato tutti i campi ed ha fatto tutte le cose contemporaneamente". Tornando invece all'apertura della puntata di Tv Talk, il conduttore Massimo Bernardini ha rivolto un lungo saluto a Maurizio Costanzo e non ha nascosto la commozione nel farlo: "Un grande giornalista, un ...

