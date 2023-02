Due incidenti in montagna, morti tre escursionisti di 31, 36 e 39 anni. La tragedia tra Como e il Lecchese (Di sabato 25 febbraio 2023) Tre persone sono morte in due distinti incidenti in montagna in Lombardia : il primo nella zona del lago di Como , il secondo nel Lecchese. A perdere la vita tre escursionisti di 31, 36 e 39 anni, i ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) Tre persone sono morte in due distintiinin Lombardia : il primo nella zona del lago di, il secondo nel. A perdere la vita tredi 31, 36 e 39, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Due #incidenti in #montagna, morti tre escursionisti di 31, 36 e 39 anni. La tragedia tra Como e il Lecchese - wltv6 : “Tra mercoledì e ieri un morto di lavoro e due feriti gravi ad Avola, Palermo e Augusta. Servono prevenzione e cont… - lagenda70889069 : Tangenziale di Torino: due incidenti e viabilità rallentata Primo Piano, TG24, #poliziastradale… - PugliaReporter : In Puglia due morti per incidenti contro animali selvatici - AntonioDongu : @MarcVione @matteosalvinimi E tu sai come funziona Google giusto? E sai cosa si intende per 'richiamo'? E invece vo… -