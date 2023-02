Donnamaria | frasi scioccanti | GF costretto a censurare e scoppia la polemica

Leggi su biccy

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nuovo giorno, nuovaal Grande Fratello Vip. Questa volta nell’occhio del ciclone c’è Edoardoe non per una catfight con Antonella Fiordelisi. Ieri il volto di Forum mentre era in cortiletto a scherzare con i suoi amici si è lasciato andare ad uno sfogo che per quanto ironico ha lasciato tutti perplessi. La regia del GF ha prontamente cambiato inquadratura. “Pensate che bello l’ultima settimana solo noi. Io ho detto pensa che bellezza se il premio di vincere il Grande Fratello oltre ai soldi fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare a tutto quello che trovi. – riporta Blogtivvu – Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”. Luca Onestini ha cercato di fermare l’amico: “Ma che cavolo dici?! Ma tu sei pazzo dai“.parlando con ...