Donadoni: «Atalanta, quanti ricordi! Vederti in alto mi rende orgoglioso»

Le parole del doppio ex di Milan-Atalanta Roberto Donadoni: tra pronostici e ricordi con la maglia nerazzurra Tramite l'intervista rilasciata a Sportweek, l'ex giocatore di Milan e Atalanta ha voluto parlare del suo passato nerazzurro, aspettando la sfida di domani sera a San Siro. 

RICORDI NERAZZURRI – «Ricordi bellissimi all'Atalanta: andavamo agli allenamenti in cinque su una Cinquecento, borsoni compresi. Mi ricordo con affetto gli allenatore Scarpellini, Casati e il maestro Bonifacio: mi ha portato lui a Bergamo e insegnato tanto. Prima esordì con Bianchi poi con Sonetti in Serie A dove esordì contro l'Inter nel 1984. Nedo era molto severo, ma aveva ragione lui». 

LA NUOVA Atalanta – «La famiglia Percassi insieme a Gasperini sta facendo cose straordinarie. Sono Bergamasco e vedere la mia ...

