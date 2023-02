Don Giacomo Panizza | da minacce ' ndrangheta a commendatore

(Di sabato 25 febbraio 2023) "Sono sorpreso, Questo riconoscimento doveva essere conferito non tanto a me, ma a tutto il gruppo di persone che insieme a me lavorano per il bene delle persone più deboli e disagiate". Lo dice all'...

Lo dice all'ANSAPanizza, il sacerdote 75enne originario di Pontoglio (Brescia) ma da 50 anni in Calabria, al quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'...C'è anchePanizza tra i trenta insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, a ...

LAMEZIA TERME, 25 FEB - "Sono sorpreso, Questo riconoscimento doveva essere conferito non tanto a me, ma a tutto il gruppo di persone che insieme a me lavorano per il bene delle persone più deboli e d ...Una vita dedicata a chi vive sulla propria pelle la fragilità. Per questo, ma anche per la sua capacità di fare e creare rete, don Giacomo Panizza, fondatore della comunità "Pogetto Sud", è stato insi ...