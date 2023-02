Domani le primarie per il segretario del Pd. Ma per salvare il partito serve molto di più (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornano i gazebo, tornano le primarie del partito Democratico alla ricerca disperata del suo nuovo segretario anche se la storia dimostra che il cambio della guida del Pd non sia stato fattore sufficiente a salvare un partito in piena crisi. Dalla sua fondazione, era il 2007, si sono succeduto: Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani, Matteo Renzi, Matteo Orfini, Matteo Renzi (bis) Maurizio Martina, Nicola Zingaretti, Enrico Letta. Con quello di Domani si arriva a quota 11, giusti per fare una squadra di calcio. Un partito che ha perso pezzi, tra scissioni e addii dolorosi, ma che soprattutto ha perso voti, anzi, credibilità tra i suoi elettori. Basta discutere in ufficio, in un bar, con gli amici o in famiglia con un elettore del Pd ... Leggi su panorama (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornano i gazebo, tornano ledelDemocratico alla ricerca disperata del suo nuovoanche se la storia dimostra che il cambio della guida del Pd non sia stato fattore sufficiente aunin piena crisi. Dalla sua fondazione, era il 2007, si sono succeduto: Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani, Matteo Renzi, Matteo Orfini, Matteo Renzi (bis) Maurizio Martina, Nicola Zingaretti, Enrico Letta. Con quello disi arriva a quota 11, giusti per fare una squadra di calcio. Unche ha perso pezzi, tra scissioni e addii dolorosi, ma che soprattutto ha perso voti, anzi, credibilità tra i suoi elettori. Basta discutere in ufficio, in un bar, con gli amici o in famiglia con un elettore del Pd ...

