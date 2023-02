Domani le primarie Pd | soglia psicologica | timore flop e costi

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Meno di 24 ore allePd. Domenica 26 febbraio, dalle 8.00 alle 20.00, gazebo in tutta Italia per eleggere il nuovo segretario dem. La scelta è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che nei giorni scorsi hanno anche fissato l’asticella sulla partecipazione al voto democratico: la ‘’ sarebbe di almeno un milione di persone. Ma sono diverse le previsioni nel partito: c’è infatti chi teme ile chi scommette che non sarà difficile superare il milione facendo un paragone con l’ultimo congresso nel 2019, quando votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1 milione e 600mila i partecipanti. Intanto il segretario uscente Enrico Letta si prepara all’addio. “Da lunedì continuerò la mia vita normale, come ho sempre fatto”, le parole del dem lasciando ieri ...

- - > . Dalle 8 alle 20 di, domenica 26 febbraio, si voterà per ledel Partito democratico. La formazione politica è in cerca di una nuova guida dopo i risultati non del tutto positivi delle elezioni politiche ...Lesi svolsero, per la prima volta, in due fasi. La prima riservata ai soli iscritti al Pd (462.904 votanti), aveva consegnato una maggioranza del 55,1 per cento a Bersani, contro il 37 per ...

La differenza appare più che nel merito delle proposte, nel metodo, nella postura. Più dettata dalla realpolitik, che lontanamente evoca un po’ “Ceto medio e Emilia rossa” di togliattiana memoria, que ...TERAMO – Il 12 Febbraio si è chiusa in provincia di Teramo la prima fase del percorso congressuale del Partito Democratico, domani, nei 31 seggi organizzati su tutto il territorio ...