Disco Boy | recensione | l’unico film italiano in concorso a Berlino | tra fantasmi di guerra e libertà

(Di sabato 25 febbraio 2023) LadiBoy, l’esordio del regista Giacomo Abbruzzese unicoinal 73esimo Festival del Cinema di: unvisivamente potente e incapace di sbrogliarsi dalla formadella 73esima Mostra del Cinema di, vincitore dell’Orso per il miglior contributo artistico alla fotografia di Hélène Louvart, èBoy del regista Giacomo Abbruzzese. Tra la Polonia, Parigi e il Niger la sua è una storia di fuga dai proprie di identità, ma ad una bellissima resa visiva valorizzata anche da un grande gusto per l’inquadratura non corrisponde una sceneggiatura altrettanto attenta. La grande fuga Aleksei (Franz Rogowski) è un ...

La recensione di Disco Boy, film d'esordio di Giacomo Abbruzzese premiato a Berlino con l'Orso d'Argento per il Miglior Contributo Artistico. In sala dal 9 marzo.