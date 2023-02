Diretta De Luca: Fondi europei, scuola, sanità (Di sabato 25 febbraio 2023) De Luca apre la Diretta di venerdì 24 febbraio 2022 con alcune considerazioni sulla Guerra in Ucraina. Dopo un anno di guerra non vi è ancora nessuna iniziativa di pace nella guerra in Ucraina. Chi propone di sconfiggere la Russia propone di iniziare una guerra nucleare. Bisogna far intervenire altri soggetti per placare i toni tra Ucraina e Russia. Fondi europei: Fondi Fsc per sviluppo e coesione. Secondo De Luca si stanno destinando le risorse per il sud per altre operazioni nazionali. Il governo non riunisce il Cipes, il riparto per trasferire le risorse al sud. Fondi programmazione parallela: nell’accordo di partenariato con la commissione europea questi soldi non li stanno destinando al sud. I ritardi più gravi sono in capo al Ministero della Salute per la ... Leggi su zon (Di sabato 25 febbraio 2023) Deapre ladi venerdì 24 febbraio 2022 con alcune considerazioni sulla Guerra in Ucraina. Dopo un anno di guerra non vi è ancora nessuna iniziativa di pace nella guerra in Ucraina. Chi propone di sconfiggere la Russia propone di iniziare una guerra nucleare. Bisogna far intervenire altri soggetti per placare i toni tra Ucraina e Russia.Fsc per sviluppo e coesione. Secondo Desi stanno destinando le risorse per il sud per altre operazioni nazionali. Il governo non riunisce il Cipes, il riparto per trasferire le risorse al sud.programmazione parallela: nell’accordo di partenariato con la commissione europea questi soldi non li stanno destinando al sud. I ritardi più gravi sono in capo al Ministero della Salute per la ...

