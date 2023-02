"Dipende dal sistema?". Volpini, la rivelazione impensabile su Taricone (Di sabato 25 febbraio 2023) Sergio Volpini sarà sempre famoso tra il pubblico generalista della televisione come “Ottusangolo”, soprannome che gli è stato affibbiato durante la prima, storica edizione del Grande Fratello. A distanza di oltre vent'anni, Volpini è andato avanti con la sua vita, ha preso la laurea in filosofia, svolge diversi lavori che nulla hanno a che vedere con il mondo dello spettacolo e della televisione. Ripercorrendo l'esperienza unica del primo GF, Volpini ha ricordato il legame che lo legava a Pietro Taricone: lui fu l'unico ad andare al funerale. Quando ricevette la notizia del tragico incidente stava rientrando dalla Spagna: “Una mancanza così ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi. A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Sergiosarà sempre famoso tra il pubblico generalista della televisione come “Ottusangolo”, soprannome che gli è stato affibbiato durante la prima, storica edizione del Grande Fratello. A distanza di oltre vent'anni,è andato avanti con la sua vita, ha preso la laurea in filosofia, svolge diversi lavori che nulla hanno a che vedere con il mondo dello spettacolo e della televisione. Ripercorrendo l'esperienza unica del primo GF,ha ricordato il legame che lo legava a Pietro: lui fu l'unico ad andare al funerale. Quando ricevette la notizia del tragico incidente stava rientrando dalla Spagna: “Una mancanza così ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi. A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, ...

