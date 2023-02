Diffidati Empoli-Napoli | i partenopei a rischio squalifica in vista della Lazio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ilva adper continuare la sua strepitosa marcia Scudetto. Alle 18:00 di sabato 25 febbraio Spalletti cerca altri tre punti chiave nel cammino che porta al primo titolo italianosua carriera. Occhio però aiindel big match contro ladel prossimo turno. Anzi, al diffidato: Kim Min Jae è l’unico calciatore a. Discorso diverso in casa: Zanetti non ha: Kim Min Jae SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gegedigennaro : Ammoniti contro la Fiorentina gli unici 2 diffidati dell'Empoli, prossimo avversario del Napoli: maledetti PM! - vinchol8ttO : Ammoniti l'unico diffidato dell'Atalanta e gli unici 2 diffidati dell'Empoli la domenica prima di Empoli-Napoli e M… - CalcioNapoli24 : - NapoliAddict : Diffidati Sassuolo-Napoli, gli azzurri a rischio squalifica in vista dell'Empoli #Napoli #ForzaNapoliSempre… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: SERIE A - Empoli-Napoli, occhio ai due diffidati - -

...non perde da sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (dall'1 - 2 contro l'del 31 ...: Baschirotto, Colombo, Maleh, Umtiti. SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, ...Discorso diverso in casa: Zanetti non haNapoli: Kim Min Jae

Diffidati Empoli-Napoli: i partenopei a rischio squalifica in vista della ... SPORTFACE.IT

Serie A: Empoli-Napoli DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Bandinelli e Akpa Akpro saltano il Napoli Empoli Channel

Diffidati Empoli: due giocatori a rischio squalifica contro il Napoli CalcioNapoli24

SERIE A - Empoli-Napoli, occhio ai due diffidati Il Napoli Online

Nel tardo pomeriggio di sabato, il Napoli affronterà al Castellani l’ Empoli di Zanetti. Un giocatore azzurro dovrà essere molto attento a non prendere il cartellino giallo quest’oggi, causa diffida.Spalletti dovrebbe limitare le rotazioni ai tre giocatori solitamente in ballottaggio.Spazio dunque a Mario Rui al posto di Olivera nella solita linea difensiva, ma anche ad Elmas probabilmente per Zi ...