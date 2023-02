Dietro le quinte del cinema italiano: parla il regista Luca Ribuoli (Di sabato 25 febbraio 2023) La fortunata serie tv “Call my agent”, edizione italiana del cult francese “dix pour cent” (dieci per cento) racconta il frenetico mondo degli agenti di cinema, che gestiscono attori e registi con la cura e l’apprensione di un partner, preoccupati intanto di guadagnare quel “dieci per cento” da ogni contratto che riescono a strappare. Luca Ribuoli è il regista che ha esplorato i vizi e le virtù delle star protagoniste: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Piefrancesco Favino, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Paolo Guzzanti. Cosa vuol dire per un regista dirigere attori che interpretano se stessi? Mi diverte il gioco che si instaura, perché in realtà è l’attore che decide quanto dare di sé. Il pubblico non può sapere quanto c’è di Sorrentino o di Cortellesi in quello che vede. Ci sono cose ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) La fortunata serie tv “Call my agent”, edizione italiana del cult francese “dix pour cent” (dieci per cento) racconta il frenetico mondo degli agenti di, che gestiscono attori e registi con la cura e l’apprensione di un partner, preoccupati intanto di guadagnare quel “dieci per cento” da ogni contratto che riescono a strappare.è ilche ha esplorato i vizi e le virtù delle star protagoniste: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Piefrancesco Favino, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Paolo Guzzanti. Cosa vuol dire per undirigere attori che interpretano se stessi? Mi diverte il gioco che si instaura, perché in realtà è l’attore che decide quanto dare di sé. Il pubblico non può sapere quanto c’è di Sorrentino o di Cortellesi in quello che vede. Ci sono cose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jgalvanduque : RT @MuseiRealiTo: Giovedì #2marzo h 17 appuntamento con il ciclo Storie dal tornio: attraverso un laboratorio interattivo dietro le quinte… - Lupettina80 : >>Pessimo attore. Davanti al suo pubblico DOVEVA interpretare una parte ben orchestrata, dietro le quinte invece, t… - AnnaxLGxTS : RT @LMonstersITA: '[Gaga] È poliedrica e si reinventa ogni volta in modo rinascimentale. Penso che ci siano 2 Gaga, forse 3, 4 o 5. C'è Lad… - tirodeilculox : @teamsoleilsorge Io so che tavassi lavora in TV dietro i programmi non so cosa faccia...ma lavora dietro le quinte… - myliebes : RT @gender_meloni: Lei ha cantato questa canzone all’orecchio di Chiara Ferragni e Fedez dietro le quinte di Sanremo -