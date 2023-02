Di Maria incanta contro il Nantes | Adani | “Lui e Messi giocano così”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nel classico appuntamento del venerdì della Bobo TV, non poteva mancare il commento di Danielealla prestazione super di Angel Di, assoluto protagonista della partita di ieri. L’argentino ha infatti collezionato una tripletta d’autore, impreziosita da una perla assoluta al 5?, con un sinistro a giro da fuori area.Dinon ha dubbi: “Ildovrebbe incorniciare le zolle calpestate da Di” Di seguito le dichiarazioni di Daniele, in diretta alla Bobo TV: “Ildovrebbe prendere quelle zolle e isolarle, metterle in sede affinché tutti quelli che passano possano dire ‘Qui ha giocato Di’. La partita che ha fatto ieri sera el fideo la fa solo ...

Vuole recuperare l'amore e la stima diLuce, l'adorata moglie che l'ha lasciato non appena ha ... Longo mantiene per tutta la narrazione un sentimento puro che, che fa a pugni con le ...Finora a spizzichi e bocconi, stasera la Juventus se lo gode per intero. Angel Dinella serata di Nantes , zittisce (in senso figurato, perché sugli spalti i tifosi hanno sempre cantato e lanciato anche un paio di oggetti) il pubblico e l'allenatore che aveva parlato ...

L'appuntamento di quest'oggi de "Il Club degli inviati", podcast realizzato dagli inviati di Tuttojuve e Tuttomercatoweb, e conduttori di Social Club su Radio ...