Di Lorenzo | una vita tra Reggina | Matera | Empoli | il talento c’è | basta saper cercare

Il quotidiano Libero celebra Giovanni Di Lorenzo capitano che il Napoli è andato a pescare in provincia. A conferma che il talento c'è, basta saper pescarlo. Scrive Claudio Savelli su Libero: Sette anni fa ci avrebbe scommesso zero euro, la cifra che servì al Matera per prelevarlo dalla Reggina in fallimento («Dopo tutte le risorse che avevo investito nel mio sogno, non avevo più una squadra») e schierarlo per due stagioni in Lega Pro. (…) Nel biennio successivo, il terzino passava all'Empoli («Il destino: l'occasione della vita vicino alla mia terra, il meraviglioso borgo di Ghivizzano in provincia di Lucca») di Andreazzoli e lo issava dalla B alla A. Di Lorenzo oggi ha 29 anni ed è un terzino di livello continentale.

